Папа вверил Богородице предстоящую поездку в Марсель

За три дня до отъезда в Марсель Папа Франциск по традиции вверил своё 44-е апостольское международное путешествие Пресвятой Деве Марии, сообщает русская служба Vatican News со ссылкой на Зал Печати.

В коммюнике пресс-службы Ватикана сообщается, что утром 19 сентября Святейший Отец в 113-й раз посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где, по своему обычаю вознёс молитвы перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы Salus Populi Romani, вверив её заступничеству предстоящий визит в Марсель. По окончании молитвы Папа вернулся в Ватикан.

22 и 23 сентября Епископ Рима будет принимать участие в «Средиземноморских встречах» (Rencontres Méditerranéennes), которые начались в воскресенье 17 сентября и продлятся до 24-го. Эта инициатива, организованная архиепархией Марселя, следует за двумя другими встречами на тему «Средиземноморье – граница мира», которые проходили в Бари в феврале 2020 года, а затем во Флоренции в феврале 2022 года.

17 сентября, после чтения молитвы «Ангел Господень», Святейший Отец попросил Народ Божий сопровождать молитвой его поездку во французский приморский город. Во время двухдневного визита Папа примет участие в заключительной сессии «Средиземноморских встреч», посвящённых поиску ответов на проблемы миграции.

«Эта замечательная инициатива, – отметил Святейший Отец, – проходит в важных городах Средиземноморья и объединяет церковных и гражданских лидеров для продвижения путей мира, сотрудничества и интеграции вокруг mare nostrum (Средиземного моря), с особым вниманием к феномену миграции». Стоящий перед человечеством вызов миграции непрост, как мы видим из хроники наших дней, отметил Папа: «Его необходимо решать сообща, ради всеобщего будущего, которое будет процветающим лишь в том случае, если будет построено на братстве, ставящем на первое место человеческое достоинство и конкретных людей, особенно наиболее нуждающихся». Епископ Рима попросил сопровождать его поездку молитвой и поблагодарил «гражданские и религиозные власти, а также всех тех, кто работает над подготовкой встречи в многонациональном Марселе, призванном стать портом надежды».