Папа встретился с участниками «живого вертепа» из базилики Санта-Мария-Маджоре (+ ФОТО)

В субботу 16 декабря Папа Франциск встретился с участниками «живого вертепа» из базилики Санта-Мария-Маджоре, которые прибыли в ватиканский Зал Павла VI в исторических костюмах. Передает русская служба Vatican News.

В приветственном слове к тысячам гостей Епископ Рима напомнил о самом первом «живом вертепе», задуманном и реализованном в Греччо 800 лет назад святым Франциском. Эту рождественскую сцену нельзя сводить «к одному лишь фольклорному факту», подчеркнул Папа и призвал задуматься, почему святой из Ассизи хотел представить евангельское событие с помощью живых персонажей:

«Он хотел придать изображению конкретность: не картины, не статуи, а люди во плоти, чтобы реальность Воплощения была особенно заметна. Цель живого рождественского вертепа – пробудить в сердце изумление перед тайной Бога, ставшего младенцем».

Епископ Рима говорил о Вифлееме, который две тысячи лет назад принёс человечеству свет новой надежды, а теперь будет вспоминать это событие среди боли и горечи войны. Этому городу, а также «всем жителям Святой Земли, где Иисус родился, жил, умер и воскрес», Папа Франциск выразил сердечную солидарность:

«Мы не хотим оставлять их одних: пребудем рядом с ними с молитвой и конкретной помощью, а также с вашим ‘живым вертепом’, который напоминает всем о том, что страдания Вифлеема – это открытая рана для Ближнего Востока и всего мира. В это Рождество будем помнить о Святой Земле».