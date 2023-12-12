Папа встретился с сотрудниками Отдела Генерального ревизора (+ ФОТО)

11 декабря Святейший Отец встретился в Ватикане с персоналом Отдела Генерального ревизора. Этот орган был учреждён апостольским посланием Fidelis dispensator et prudens в 2014 году. Передает русская служба Vatican News.

В тексте обращения, вручённом гостям, Папа Франциск напоминает персоналу Отдела, что целью создания этого органа было проведение экономических реформ, начатых ещё Папой Бенедиктом XVI. Кроме того, согласно уставу, Отдел Генерального ревизора наделён антикоррупционными функциями.

Из различных аспектов, характеризующих работу Отдела, Папа выделяет три: независимость, внимание к международной практике и профессионализм.

«Отдел Генерального ревизора иерархически независим от других органов, однако это не означает самовластие, а подразумевает ответственность за хорошо продуманные действия, вдохновлённые высочайшими принципами милосердия», ‒ отмечает Папа.

Святейший Отец указывает на важность сотрудничества с другими отделами Курии, в частности, экономическими, и призывает способствовать в работе братскому назиданию, указывая на ситуации, несоответствующие правилам.

Очень важно внимание к международным практикам: «Необходимо применять лучшие из них, способствовать справедливости и быть в согласии с нормами международного сообщества, при условии, что эти нормы не противоречат учению Церкви», ‒ подчёркивает Папа Франциск.

Сотрудники Отдела обладают значительным профессиональным опытом, приобретённым порой на предыдущих высоких должностях. «Я благодарю вас за то, что вы решили поставить все это на службу Святейшему Престолу. Для поддержания высоких профессиональных стандартов вы много вкладываете в образование. Более того, для вас является моральным долгом постоянно следить за обновлениями правил, регулирующих аудиторскую деятельность», ‒ отмечает Папа.

В конце обращения Святейший Отец желает сотрудникам Отдела Генерального ревизора с решительностью и милосердной осмотрительностью осуществлять и антикоррупционные функции: «Я приглашаю вас помогать тем, кто отвечает за управление активами Святейшего Престола, создавая гарантии, способные предотвратить коррупцию ‘на корню’».