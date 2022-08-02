Папа встретился с президентом Республики Фиджи

1 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Фиджи г-на Рату Вильяма Катонивере, передает русская служба Vatican News.

«В ходе дружественной беседы в Государственном секретариате, – сообщает Ватиканский зал печати, – был обсуждён ряд региональных вопросов, в частности, злободневная проблема изменения климата, его гуманитарное измерение и необходимость больших усилий по защите общего дома. Стороны подтвердили добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой Фиджи, а также вклад Католической Церкви в жизнь и развитие страны».

После беседы со Святейшим Отцом президент Республики Фиджи встретился с госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монсеньором Полом Ричардом Галлахером.