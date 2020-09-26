Папа встретился с президентом Польши

25 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Республики Польши Анджея Дуду.

По сообщению Зала печати Ватикана, дружественная беседа проходила в рамках празднования столетнего юбилея со дня рождения святого Иоанна Павла II и 40-летия основания независимого профсоюза «Солидарность».

В центре обсуждения были темы взаимного интереса и связанные с миссией Церкви, в том числе содействие благу семьи в обществе и воспитание молодёжи. Были затронуты некоторые вопросы международного характера: противодействие пандемии COVID-19, региональная ситуация и безопасность.

После беседы со Святейшим Отцом польский президент встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём Святейшего Престола по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Источник: Vatican News