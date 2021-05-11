Папа встретился с президентом Латвии

10 мая 2021 г. Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Латвийской Республики Эгилса Левитса.

По сообщению Зала печати Ватикана, во время дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Латвией и упомянут столетний юбилей с момента установления дипломатических отношений между этими двумя государствами. Стороны подчеркнули фундаментальный вклад христианской веры и Католической Церкви в продвижение подлинного гуманизма, открытого духовному измерению, ради защиты достоинства человека и семьи.

В ходе встречи был затронут ряд международных и региональных вопросов общего интереса, а также подтверждено стремление к сотрудничеству в поисках общего блага и продвижении культуры, способствующей миру и братству между народами.

После беседы со Святейшим Отцом президент Латвийской Республики встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Источник: Vatican News