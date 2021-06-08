Папа встретился с президентом Австрии

В понедельник 7 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена.

По сообщению Зала печати Ватикана, во время дружественной встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Австрией. Стороны затронули ряд геополитических, европейских и международных вопросов, подчеркнув роль Католической Церкви в продвижении солидарности, укреплении мира и всеобщего братства, а также в деле заботы о творении.

После беседы со Святейшим Отцом президент Австрийской Республики встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.



Источник: Vatican News