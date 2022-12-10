Папа встретился с представителями Христианского движения трудящихся

«Спасибо за добро, посеянное вами за эти годы»: с такими словами Папа Франциск обратился к членам Христианского движения трудящихся, с которыми встретился 9 декабря в Ватикане в рамках празднования 50-летия этой организации, созданной по благословению Папы Павла VI. Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, этот юбилей может стать поводом взглянуть заново на свою историю и продолжить идти в двух направлениях, первым из которых является очищение, изменение стиля жизни, обращение к Богу и принятие новизны Святого Духа. Для этого необходимо задаться вопросами:

«Как сегодня должна проявляться наша верность служению трудящихся? Каким образом можно исполнить обязательства по экологическому обращению и миротворчеству? Как оживить итальянское общество в экономической, политической и трудовой сферах, способствуя осознанию критериев целостной экологии и братства?».

Вторым направлением Христианского движения трудящихся, по словам Папы, должно быть служение надежде, которая так необходима в сегодняшние трудные и мрачные времена.

«Социальное неравенство, формы рабства и эксплуатации, бедность семей из-за безработицы или низкооплачиваемой работы – это реалии, к которым необходимо прислушиваться в нашей церковной среде. Это так или иначе формы эксплуатации: давайте называть вещи своими именами! Я призываю вас держать умы и сердца открытыми для рабочих, особенно если они бедны и беззащитны; давать голос безгласным; не столько беспокоиться о своих членах, сколько быть закваской для социальной ткани страны, закваской справедливости и солидарности».

Святейший Отец призвал гостей уделять особое внимание трудоустройству женщин и молодёжи, что требует «достойных, а не голодных контрактов», а также гарантий «времени и пространства для отдыха с семьёй». Епископ Рима подчеркнул, что в основе Христианского движения трудящихся лежит социальное учительство Церкви с принципами солидарности и субсидиарности, напомнив, что «семьи, кооперативы, предприятия, ассоциации – это живая ткань общества».

«Сегодняшняя реальность заставляет нас осознать, что обновление приходит снизу, где отношения строятся на солидарности и доверии. Да не оставит нас мужество в новых начинаниях примирения и братства».