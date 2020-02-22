Папа встретился с духовенством Древних Восточных Церквей

В полдень 21 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию молодых священников и монашествующих Восточных Православных Церквей (или Древних Восточных Церквей – дохалкидонских). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Епископ Рима тепло поблагодарил их за встречу и передал особые приветствия «уважаемым и дорогим братьям, главам Восточных Православных Церквей». Визит – это всегда радостный обмен дарами, отметил Папа; подобно Пресвятой Богородице и Елисавете, Церкви несут в себе различные дары Духа, чтобы делиться ими для взаимной радости и добра: «Посещая друг друга, мы, христиане разных Церквей, встречаемся в любви Господней и имеем благодать обмениваться этими дарами. Мы можем принимать в качестве дара то, что Святой Дух посеял в другом. В этом смысле ваш визит – это не только возможность углубить ваши познания о Католической Церкви, но и шанс для нас, католиков, принять дар Святого Духа, Который есть в вас».

Святейший Отец вознёс благодарение Господу за Его благодать в их жизни и традициях, за дары их священства и монашеской жизни, а также за «свидетельство Восточных Православных Церквей, которые запечатлели веру во Христа кровью и продолжают быть семенами веры и надежды также в регионах, к сожалению, нередко отмеченных насилием и войной». Папа Франциск выразил надежду, что каждый из паломников обретёт положительный опыт общения с Католической Церковью и городом Римом, чувствуя себя братьями. Господь радуется братству между нами, подчеркнул Святейший Отец и пожелал, чтобы визит делегации древневосточных Церквей «стал плодоносным зёрнышком», что поможет прорасти зримому и полному единству между нами, которого горячо желает Сам Иисус (ср. Ин 17,21).

В заключение аудиенции Епископ Рима заверил молодых восточных священников и монашествующих в своей молитвенной памяти и вознёс вместе с ними молитву «Отче наш».

Напомним, что Древние Восточные Церкви признают постановления только двух или трех первых Вселенских Соборов и не признают последующие Вселенские Соборы, начиная с IV (Халкидонского). К их числу относятся: Ассирийская Церковь Востока, Армянская Апостольская Церковь, Коптская Православная Церковь, Эфиопская Православная Церковь, Эритрейская Православная Церковь, Сирийская Православная Церковь и Маланкарская Православная Церковь.