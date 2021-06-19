Папа встретился с постоянными диаконами Римской епархии

В полдень 19 июня Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане постоянных диаконов Римской епархии и членов их семей. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Папа размышлял о служении диаконата, который ещё недавно сводился к переходному звену к священству, но теперь вновь обретает своё место и специфику в качестве постоянной ступени иерархии. Эта тенденция помогает «преодолеть бич клерикализма, который ставит касту священников ‘выше’ Народа Божьего», подчеркнул Епископ Рима: в Церкви должна преобладать логика смиренного уничижения, ибо Иисус сделал Себя слугой всех. Нужно всегда помнить, что «для учеников Иисуса любить – значит служить, а служить – значит царствовать; власть заключается именно в служении, а не в чём-либо другом». Таким образом, диаконат, следуя высоким путём Второго Ватиканского Собора, ведёт нас к центру тайны Церкви: к её смиренному, великодушному и радостному сердцу, горящему любовью в служении другим, делающему первый шаг навстречу тем, кто отвернулся от Бога.

Епископ Рима отметил: сокращение числа священников привело к тому, что «диаконы стали выполнять их работу, которая, при всей её важности, не составляет специфики диаконата». Однако Второй Ватиканский Собор подчёркивает, что диаконы должны прежде всего заниматься служением милосердия и управления (LG 29), и здесь уместно напомнить о первых веках Церкви, когда диаконы от имени и по поручению епископа заботились о нуждах верующих, особенно бедных и больных. «Мы также можем обратиться к корням Церкви Рима» и восстановить эту древнюю традицию, подчеркнул Папа, говоря об учреждении специальной диаконии в римской церкви Святого Станислава. Многие диаконы, отметил Епископ Рима, служат в отделениях «Каритас» и в других сферах помощи бедным; при этом диаконы не должны превращаться в «полусвященников» или в «топовых алтарников», но призваны быть заботливыми служителями, «чтобы никто не был отвержен и чтобы любовь Господа конкретно затрагивала жизнь людей». Духовность служения постоянных диаконов, по словам Папы, заключается «в доступности изнутри и открытости снаружи»: в доступности сердца, готового сказать «да», послушного и альтруистичного; в открытости взгляда, обращённого ко всем, особенно к тем, кто остался в стороне и чувствует себя отверженным.

В заключкение Папа Франциск подчеркнул, что он ожидает от постоянных диаконов Римской епархии смирения в служении, примера в супружестве и отцовстве, а также помощи для христианской общины в распознавании Иисуса в бедных и голодных, которые стучатся в наши двери.