Папа встретился с новыми послами при Святейшем Престоле

Утром 19 мая Папа Франциск встретился в Ватикане с новыми чрезвычайными и полномочными послами, аккредитованными при Святейшем Престоле. Свои верительные грамоты представили послы из Пакистана, Объединённых Арабских Эмиратов, Бурунди и Катара. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к дипломатам, Епископ Рима отметил, что их миссия начинается в «особенно сложное время»: когда мир, казалось, уже освобождался от пандемии, [появилась горячая точка] в Восточной Европе, затронув всю человеческую семью. Однако даже в несчастьях проявляются лучшие черты людей: солидарность, братство, гостеприимство для беженцев, подчеркнул Папа и процитировал энциклику Fratelli tutti (125): «Если каждый человек обладает неотъемлемым достоинством, если каждый человек – мой брат или сестра, если на самом деле мир принадлежит всем, то не имеет значения, откуда родом мой сосед – местный он или приезжий». По словам Епископа Рима, это относится не только к военным ситуациям, но и к другим глобальным бедствиям: изменению климата, нищете, голоду, отсутствию питьевой воды, достойного труда и образования.

Святейший Престол, подчеркнул Папа, работает над мирными решениями конфликтных ситуаций и облегчения страданий, вызванных другими социальными проблемами, которые требуют единого ответа от международного сообщества, и в этом отношении послы при Святейшем Престоле призваны «сыграть привилегированную роль»:

«Вы очень хорошо знаете, – отметил Папа, – что война всегда является поражением человечества и противоречит вашему важному служению созиданию культуры встречи через диалог, когда вы поощряете взаимопонимание между народами и защищаете благородные принципы международного права. <…> Несмотря на трудности и неудачи, мы никогда не должны терять надежду в нашем строительстве мира, в котором царят братство и взаимопонимание, а разногласия решаются мирными средствами».