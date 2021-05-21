Папа встретился с новыми послами и пригласил к молитве о Святой Земле

21 мая Папа Франциск встретился с новыми послами при Святейшем Престоле: верительные грамоты представили чрезвычайные и полномочные дипломатические представители из Сингапура, Зимбабве, Бангладеш, Алжира, Шри-Ланки, Барбадоса, Швеции, Финляндии и Непала.

Святейший Отец отметил обострение общественно-экономического кризиса во всем мире по причине пандемии, затронувшей людей также на личном уровне: многие потеряли родных и средства к существованию. Чтобы ответить на этот кризис, необходимо продвигать «культуру заботы», о которой Папа обстоятельно писал в Послании на Всемирный день мира этого года. Ответ на многочисленные вызовы не был бы возможным без деятельности дипломатов, подчеркнул Папа. Со своей стороны, Святейший Престол поддерживает – посредством своих дипломатических представительств и деятельности в лоне международного сообщества – все усилия по созиданию такого мира, в котором человеческая личность находится в центре, финансы – на служении целостному развитию, а Земля, наш общий дом, получает необходимую защиту. Через свои образовательные, санитарные, благотворительные проекты Церковь содействует общему благу, продвигая развитие всех людей и народов, тем самым способствуя делу мира.

Папа обратился ко всем верующим с особым воззванием о Святой Земле:

«Я думаю о том, о происходит в эти дни на Святой Земле. Благодарю Бога за решение остановить вооруженные столкновения и надеюсь, что стороны пойдут по путям диалога и мира».

Папа сообщил, что завтра вечером католические ординарии Святой Земли вместе со своими верными будут праздновать Навечерие Пятидесятницы в церкви Святого Стефана в Иерусалиме, вознося молитвы о мире.

«Я пользуюсь случаем, чтобы попросить всех пастырей и верных Католической Церкви молитвенно к ним присоединиться. Пусть из каждой общины вознесется мольба к Святому Духу о том, чтобы израильтяне и палестинцы нашли путь диалога и прощения, чтобы они были терпеливыми строителями мира и справедливости, шаг за шагом открываясь к общей надежде, к братскому сосуществованию».

Источник: Vatican News