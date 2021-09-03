Папа встретился с новым Апостольским нунцием на Украине

В четверг 2 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции архиепископа Висвальдаса Кульбокаса, новоназначенного апостольского нунция на Украине. Встреча в Ватикане была посвящена началу дипломатической миссии прелата, который в ближайшее время отправится в Киев.

В интервью Украинской службе Радио Ватикана / Vatican News монсеньор Кульбокас рассказал, что его прибытие в Киев запланировано на 7 сентября. Прелат отметил, что, поскольку апостольский нунций представляет Святейший Престол и прежде всего Папу Римского, напутственная встреча имеет большое значение: она помогает понять, какие задачи для этой миссии ставит Святейший Отец:

«Во время сегодняшней аудиенции Папа рассказал мне о том, каково его видение и предпочтения в отношении Украины, – страны, которую он очень любит», – отметил ватиканский дипломат, подчеркнув, что не может вдаваться в подробности беседы. «Это была встреча отца с сыном, отца, дающего напутствие сыну перед тем, как тот отправится в путь». Прелат обратил внимание на бодрость Папы, которая полностью опровергает слухи об ухудшении его здоровья. «Большая радость видеть, что у Папы столько сил и ясности ума, он помнит множество деталей», – добавил архиепископ Кульбокас, выразив признательность Святейшему Отцу также за слова ободрения, за напоминание о приоритетной задаче возвещения Иисуса и о важности личной молитвы.

Говоря о предстоящей миссии в Киеве, новый Папский представитель отметил возвещение Благой вести и христианской радости: когда в центре находится Иисус, другие вопросы становятся относительными. Ученики Христа призваны быть носителями радости и не унывать, даже когда вокруг немало сложных проблем. Среди вызовов, стоящих перед Украиной, архиепископ отметил войну, экономические и социальные невзгоды, политические и внутрицерковные трудности, включающие также отношения с другими Церквами и вероисповеданиями. «Святейший Отец хотел мне сказать, что наверняка будут проблемы, но под защитой Иисуса нужно выполнять миссию с глубоким миром в сердце, никогда не теряя внутренней радости». В конце аудиенции в Ватикане Папа Франциск преподал дипломату апостольское благословение.

Напомним, что известие о назначении нового апостольского нунция на Украине было обнародовано 15 июня 2021 г. Эта должность была поручена литовскому священнику Висвальдасу Кульбокасу, в то время советнику нунциатуры. Епископская хиротония нового представителя Святейшего Престола состоялась 14 августа в Вильнюсе.

Для архиепископа Кульбокаса Украина станет первым местом служения в качестве апостольского нунция. Папа Франциск назначил его на эту должность, одновременно возводя в сан архиепископа с титулярной кафедрой в Мартане (в этой епархии, располагавшейся, согласно традиции, на древней улице Фламинии, вероятно, за всю историю было всего два правящих епископа – святой Бриций и святой Феликс – и три титулярных епископа).

Монсеньор Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974 года. Был рукоположен в пресвитеры в 1998 году и инкардинирован в епархию Тельшяя. Получил богословское образование и степень лиценциата по каноническому праву. Поступил на дипломатическую службу Святейшего Престола в 2004 году; трудился в Папских представительствах в Ливане, Нидерландах, Российской Федерации, а затем – в Отделе по связям с государствами Госсекретариата Ватикана и в Кении.

Монсеньор Висвальдас Кульбокас владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками. В 2016 году он сопровождал Папу Франциска во время исторической встречи с Патриархом Кириллом в Гаване.

Литовский архиепископ станет шестым апостольским нунцием на Украине. Дипломатические отношения Святейшего Престола с Украиной были установлены 8 февраля 1992 г. Первым апостольским нунцием стал архиепископ Антонио Франко, который был назначен 28 марта 1992 года, а 19 августа того же года вручил властям страны верительные грамоты. 30 мая 1999 года его преемником был назначен архиепископ Никола Этерович, который вручил верительные грамоты 31 августа того же года. С 22 апреля 2004 года апостольским нунцием на Украине был архиепископ Иван Юркович. Он прослужил на Украине почти семь лет, до 19 февраля 2011 года. 21 мая того же года Папа Римский Бенедикт XVI назначил нунцием на Украине архиепископа Томаса Эдварда Галликсона, который вручил верительные грамоты 16 ноября 2011 года; 5 сентября 2015 г. Папа Франциск назначил монсеньора Галликсона апостольским нунцием в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн. Пятым нунцием стал архиепископ Клаудио Гуджеротти, который был назначен 13 ноября 2015 года, а верительные грамоты вручил 12 января 2016 года; с 4 июля 2020 года он продолжил своё служение в Великобритании.



Источник: Vatican News