Папа встретился с митрополитом Иларионом

Утром 22 декабря перед началом общей аудиенции Папа Франциск встретился с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым).

Аудиенция состоялась в 7 часов 50 минут утра и проходила в ватиканском Зале Павла VI, передает Vatican News.

Как сообщил директор Зала печати Св. Престола, Папа Франциск и митрополит Иларион «по-братски обсудили некоторые темы, составляющие предмет общей обеспокоенности, перед лицом которых предстоит совместными усилиями искать конкретные человеческие и духовные ответы».

В ходе встречи Святейший Отец выразил признательность за поздравления с 85-летием, которые митрополит Иларион передал Папе от себя лично и от Патриарха Кирилла. Папа «выразил чувства приязни и близости русской Церкви и ее Патриарху – Кириллу, который недавно отмечал свое 75-летие, и с благодарностью упомянул о пройденном вместе братском пути и о беседе, состоявшейся в Гаване в 2016 году».

Папа и митрополит обменялись подарками. Его Высокопреосвященство подарил Святейшему Отцу икону Богоматери Знамение, а от Папы Франциска получил мозаичный образ Богородицы «Снисходительность Бога» (synkatabasis), несколько экземпляров Папских документов, Послание на Всемирный день мира 2022 года и копию Документа об общечеловеческом братстве.