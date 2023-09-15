Папа встретился с королевской четой из Бельгии (+ ФОТО)

Утром 14 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана короля Бельгии Его Величество Филиппа с супругой, Её Величеством королевой Матильдой, передает русская служба Vatican News.

В ходе дружественной беседы были подтверждены добрые отношения между Святейшим Престолом и Бельгией, кроме того, отмечена роль христианской веры и Католической Церкви, сообщается в коммюнике пресс-службы Ватикана.

Стороны обсудили вопросы общего интереса и некоторые международные проблемы, уделив особое внимание событиям в Африке и на Украине, а также приверженности делу мира между народами.

После беседы со Святейшим Отцом королевская чета встретилась с секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.