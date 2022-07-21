Папа встретился с князем и княгиней Монако

20 июля в ватиканском Библиотечном зале Папа Франциск встретился с главой государства Княжество Монако князем Альбером II и княгиней Шарлен, сообщает русская служба Vatican News.

Беседа Святейшего Отца с правящим монархом и его супругой продолжалась около получаса; Папе были представлены другие члены свиты, затем состоялся традиционный обмен подарками.

Святейший Отец преподнес в дар Его Светлейшему Высочеству и княгине сделанный из бронзы образ ребенка, помогающего другому ребенку подняться, с надписью «Любить помогать», а также несколько экземпляров Папских документов: Послание на Всемирный день мира, Документ об общечеловеческом братстве и книгу о Statio Orbis 27 марта 2020 года.

В свою очередь Их Высочества подарили Папе Франциску эстамп с изображением часовни Княжеского дворца Монако, страны, где католичество является государственной религией, при гарантии свободы вероисповедания.