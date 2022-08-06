Папа встретился с «Группами Пресвятой Девы»

В полдень 6 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников международной встречи движения супружеской и семейной духовности «Группы Пресвятой Девы» (Équipes Notre Dame), основанного во Франции в 1938 году по инициативе о. Анри Каффареля. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима подчеркнул, что в каждом молодом человеке Иисус с любовью надеется увидеть помощника-миссионера; каждый молодой христианин – это надежда для Матери-Церкви. Святейший Отец отметил, что это супружеское движение реализует себя именно в группах: никто не спасается в одиночку, ибо Господь собирает нас в Свой единый народ. Поэтому нельзя бояться рисковать: нужно открываться другим, идти вперёд и строить мосты.

Молодёжные группы, подчеркнул Папа, желают следовать примеру Пресвятой Богородицы и вверяют себя её материнской защите. Когда человек принимает Марию в свою жизнь, он исполняет пожелание Господа, и тогда в центре его жизни неизменно пребывает Иисус. Небесное ходатайство Матери Христа, по словам Святейшего Отца, помогает супружеским группам расти как одна команда, практиковать диалог, открывать для себя радость безвозмездного служения, как это сделала Мария, отправившись к святой Елисавете.

Епископ Рима обратил внимание на молодёжную составляющую «Групп Пресвятой Девы»: будущее принадлежит молодёжи, но она призвана «иметь крылья, чтобы летать, мечтать и творить», а также корни, чтобы черпать мудрость от старших поколений.

Святейший Отец с благодарностью обратился к пресвитерам, которые сопровождают духовный путь супружеских пар, и призвал их быть смиренными свидетелями любви ко Христу и Церкви, людьми молитвы и диалога, великодушными служителями.

В конце аудиенции Папа Франциск благословил участников международной встречи и вверил их материнской опеке Пресвятой Богородицы.