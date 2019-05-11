Папа встретился с духовенством Римской епархии

Вечером 9 мая в базилике Святого Иоанна на Латеранском холме Папа Франциск встретился с духовенством Римской епархии и обсудил вызовы и пастырские задания, стоящие перед поместной Церковью. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

После вступительной молитвы был прочитан библейский отрывок из Книги Исхода; затем были представлены статистические данные по епархии и прозвучали свидетельства некоторых верующих. За последние годы увеличилось число людей, уходящих из Церкви, снизилось число призваний, крещений и церковных браков, участников воскресных богослужений. Церковь Рима – сердце Вселенской Церкви и центр христианства – сама нуждается в новой евангелизации, она должна заново стать «землёй миссии», отметил один из римских настоятелей. С другой стороны, с большими трудностями сталкиваются молодые люди, — они ищут ответы в наркотиках и алкоголе; неблагополучные семейные пары, и люди, живущие на окраине общества – просители помощи в центрах «Каритас».

В обращении к духовенству Епископ Рима отметил, что прежде всего нужно противостоять искушению оборачиваться назад, «приводить в порядок музей», «укрощать сердца людей, молодёжи и семей». Церковь всегда стоит перед лицом «дисбаланса», и его не нужно бояться, потому что самым «неуравновешенным учительством» является Евангелие: даже апостолы порой его не понимали. Перед людьми Церкви постоянно стоит соблазн стремления к идеальному мирскому балансу и отполированному делопроизводству, отметил Папа: «Клерикализм и функционализм: сейчас я думаю о епархии, в которой больше всего сотрудников Ватикана и которая всё больше отдаляется от Бога, потому что она боготворит гармонию, хорошее функционирование».

Со своей стороны поместная Церковь должна внимать воплю, исходящему из сердца людей, слушать их всем сердцем, а для этого нужно большое смирение. Когда Господь хочет обратить Свою Церковь, Он берёт самых малых и ставит их в центр, призывая всех стать малыми и кроткими, — подобными Ему Самому. Реформа Церкви начинается со смирения и растёт в смирении; здесь нет места тщеславию. Ни на кого нельзя смотреть свысока – даже на тех, кто живёт не по Евангелию, подчеркнул Святейший Отец.

Следующим важным аспектом является бескорыстие – необходимая предпосылка для интереса к другим людям, сочувствия и внимания к их заботам. Путеводителем в пастырском служении являются евангельские Заповеди блаженства: они избавляют служителя Церкви от «лишнего веса», делают его лёгким на путях следования за Христом. Израненным людям нужно нести радость и евангельское милосердие, ибо мы сами испытали его на себе.

Папа Франциск обозначил два важных задания, стоящих перед его епархией, и первым из них является забота о людях, живущих в Вечном Городе: нужно хорошо понять, как они живут, что чувствуют, о чём думают; нужно прикоснуться к реальности. Во-вторых, следует размышлять над новыми культурами, позитивным плодом городских условий. Однако нельзя забывать, что в том же городе рождаются коррупция, наркомания, злоупотребления, преступность, расизм и ксенофобия.

«Остерегайтесь расизма, популизма, который, по крайней мере в Европе, растёт и сеет страх. Но в городах есть также очень много хорошего, множество встреч между людьми и группами. Да благословит нас Господь, дабы мы вслушивались в этот Город, — сказал в конце обращения Папа Франциск и преподал духовенству Римской епархии апостольское благословение, вверяя его служение Пресвятой Богородице.