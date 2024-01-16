Папа встретился с делегатами Францисканской библейской школы (+ ФОТО)

15 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане преподавателей и студентов Францисканской библейской школы (Studium Biblicum Franciscanum), учреждённой в Иерусалиме сто лет назад и связанной с присутствием Братьев меньших на Святой Земле. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима подчеркнул некоторые аспекты их учебного заведения, прежде всего, развитие археологических исследований и живую связь со Словом Божьим. Цитируя св. Франциска Ассизского, Папа отметил, что познание Священного Писания должно помогать людям лучше жить по Евангелию. Это хорошо понимал верный ученик святого из Ассизи – святой Бонавентура из Баньореджо; по его словам, «необходимо приближаться к Отцу света с простой верой и молиться со смиренным сердцем, дабы Он, через Сына и в Святом Духе, даровал нам истинное познание Иисуса Христа, а также любовь».

Епископ Рима призвал членов Францисканской библейской школы не терять из виду такой подход к Слову Божьему:

«Пусть строгое и научное изучение библейских источников, обогащённое новейшими методами и смежными дисциплинами, будет для вас неразрывно связано с жизнью святого Народа Божьего и пастырским служением, в гармонии и на благо вашей особой харизмы в Церкви».

По словам Папы, нынешняя ситуация на Святой Земле «очень серьёзна со всех точек зрения» и вызывает глубокое беспокойство:

«Мы должны неустанно молиться и действовать, чтобы эта трагедия прекратилась. Пусть это ещё больше побудит вас к углублению причин и качества вашего присутствия в этих многострадальных местах, где лежат корни нашей веры».