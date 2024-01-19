Папа встретился с делегатами Фонда «Арена-ди-Верона» (+ ФОТО)

18 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана делегатов Фонда «Арена-ди-Верона» по случаю столетия музыкального «возрождения» этого древнего амфитеатра: именно в 1913 году на его сцене впервые прозвучала «Аида» Джузеппе Верди. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям из Вероны Святейший Отец напомнил о ста сезонах «артистической деятельности высочайшего уровня», которые собрали и сохранили драгоценное наследие прошлого, чтобы передать его грядущим поколениям. По словам Папы, речь идёт о прекрасной, интеллигентной, творческой и конкретной форме благодарности и любви.

Это наследие многогранно: двадцативековое здание веронской Арены сохранилось именно потому, что всегда было «живым местом»: его всегда спасала любовь, с которой веронцы оберегали и восстанавливали своё историческое сооружение. В начале XX века в амфитеатре стали проводиться концерты, положив начало столетней фестивальной традиции, а само здание стало всемирно известной концертной площадкой.

Папа Франциск подчеркнул: «Сколько труда было вложено во всё это, сколько самоотверженности и усилий со стороны тех, кто строил и восстанавливал сооружение, артистов и художников, организаторов различных мероприятий и всех, кто, как говорится, пребывает ‘за кулисами’. Размышляя об этом, на ум приходят слова св. Павла о Церкви, когда апостол сравнивает её с телом, состоящим из множества членов: каждая часть дополняет другие в своей конкретной функции (см. 1 Кор 12,1-27)».

Столетнее искусство не может быть создано одним человеком или даже небольшой группой избранных: оно требует вклада большого сообщества, чьи труды выходят за рамки жизни отдельных людей, и художники понимают, что они создают не только для себя, но и для тех, кто придёт после них. «Вот почему, глядя на вас, – отметил Папа, – я вижу и множество людей, которые вам предшествовали и которых вы идеально ‘привели’ сюда: эти люди всегда присутствуют на сцене, на каждом спектакле, напоминая, как важно в искусстве и жизни быть смиренными и великодушными. Кротость и щедрость – это добродетели настоящих артистов, о которых рассказывает ваша история».

В конце встречи Епископ Рима преподал гостям апостольское благословение и призвал их «дарить счастье через искусство, распространять мир и приносить гармонию, в которых мы все так нуждаемся».