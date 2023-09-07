Папа встретился с членами Синода епископов УГКЦ

Накануне общей аудиенции утром 6 сентября Папа Франциск встретился в кабинете, прилегающем к Залу Павла VI, с членами Синода епископов Украинской Греко-католической Церкви, сообщает русская служба Vatican News.

В начале встречи, продлившейся почти два часа, Святейшего Отца приветствовал Верховный архиепископ Киевский и Галичский Блаженнейший Святослав Шевчук, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана. Иерарх напомнил о трагической ситуации в своей стране и поблагодарил Папу Римского за неоднократно проявленную близость. В ходе аудиенции несколько участников рассказали о страданиях, которые в разных местах и в разных формах переживает украинский народ.

Папа Франциск внимательно выслушал обращённые к нему слова и выразил духовную близость к трагедии украинцев. Епископ Рима подчеркнул «измерение мученичества», о котором мало говорится, и со скорбью констатировал чувство бессилия перед лицом войны. Папа напомнил об украинских детях, с которыми он встречался во время аудиенций в Ватикане: «Они смотрят на тебя, забыв об улыбке. Таков один из плодов войны: отнять у детей улыбку».

В ответ на жестокость войны возникает потребность в сугубой молитве, в обращении к Богу и в прекращении конфликта: Папа Франциск выполнил просьбу, прозвучавшую во время встречи, выразив пожелание, чтобы в октябре – особенно в святилищах – все верующие молились Святым Розарием о мире в Украине.

Рассказывая о недавней встрече с молодыми российскими католиками, Святейший Отец упомянул о своём ответе журналистам в самолёте на обратном пути из Монголии.

В ходе беседы Епископ Рима напомнил о примере Иисуса во время Страстей: Господь не захотел остаться жертвой оскорблений, пыток и распятия, но смело свидетельствовал об истине и был рядом с людьми, чтобы те не падали духом. «Это нелегко, это святость, – подчеркнул Папа. – Но люди хотят, чтобы мы были святыми и наставниками этого пути, которому научил нас Иисус».

В конце речи – перед тем как обратиться с молитвой к Пресвятой Деве – Епископ Рима рассказал, что он ежедневно вспоминает украинцев перед богородичной иконой, которую ему подарил Верховный архиепископ накануне своего отъезда из Буэнос-Айреса.