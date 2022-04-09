Папа встретился с членами Фонда им. Марчелло Кандиа

8 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Фонда имени Слуги Божьего Марчелло Кандиа по случаю сорокалетия его деятельности. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что итальянский мирянин, миссионер и предприниматель Марчелло Кандиа основал этот фонд в 1982 году, за год до своей смерти, и теперь «мы просим его заступничества, особенно о больных и самых бедных и отверженных на северо-востоке Бразилии, где он работал много лет».

Епископ Рима выразил признательность сотрудникам благотворительного фонда «за метод и стиль, отмеченный мандатом, который Марчелло Кандиа получил от святого Папы Павла VI». Эти наставления могут быть полезны всем, кто занимается подобным служением, отметил Святейший Отец: создавая структуры за границей, необходимо, чтобы они хорошо вписывались в местные реалии, с участием местных жителей; нужно «избегать любого вида патернализма и не навязывать свои идеи другим, даже с благими намерениями». Следует всегда помнить «об универсальном правиле благотворительности: работать с людьми, которым вы служите», подчеркнул Папа Франциск. Их организация «должна стремиться к тому, чтобы в ней не было больше необходимости»; когда созданная ими больница начнёт справляться со всем сама, это будет «подлинное дело человеческой солидарности». Ещё одно мудрое правило звучит так: «Не привязывайте к себе людей и работу, не делайте себя незаменимыми, а, наоборот, обучайте своих сотрудников и обеспечивайте стабильность и преемственность».

Итальянский фонд им. Марчелло Кандиа, отметил Папа Франциск, поддерживает бразильские общины и миссионеров в их работе с больными, прокажёнными и людьми в нужде. За это Святейший Отец выразил делегатам глубокую благодарность, преподав им в конце аудиенции апостольское благословение.