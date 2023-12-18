Папа встретил 87-й день рождения в кругу детей (+ ФОТО)

Утром 17 декабря Папа Франциск встретился в Зале Павла VI с 200 детьми из ватиканского детского диспансера Святой Марфы, которые поздравили его с 87-м днём рождения и подарили большой торт. Передает русская служба Vatican News.

После детского спектакля Папа обратился к маленьким пациентам, монахиням, волонтёрам и родителям детей, поблагодарив за эту радостную встречу. Святейший Отец напомнил о важности подготовки к Рождеству, великому празднику, когда мы вспоминаем о приходе Иисуса на землю. «Господь пришёл, чтобы быть с нами. Давайте задумаемся и приготовим наши сердца к Рождеству, чтобы принять Иисуса. Пусть каждый подумает: ‘О чём я попрошу Иисуса в это Рождество?’» – сказал Папа и пожелал детям и их родным счастливого праздника.

С 1922 года педиатрический диспансер Святой Марфы, основанный Папой Римским Пием XI, оказывает бесплатную медицинскую помощь детям из малоимущих семей, независимо от этнической и религиозной принадлежности их родителей. В настоящее время заботу о нём осуществляют монахини из конгрегации Дочерей Милосердия Святого Викентия де Поля и префект ватиканского Департамента службы милосердия кардинал Конрад Краевский.