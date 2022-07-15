Папа вспоминает Скальфари: «Вверяю его душу Богу»

В статье, опубликованной в газетах La Repubblica и La Stampa, Папа Франциск вспоминает о своей дружбе с известным журналистом Эудженио Скальфари, умершим 14 июля в возрасте 98 лет. В 1976 году в Риме Скальфари основал одну из самых популярных ежедневных газет страны La Repubblica и в течение 20 лет был её главным редактором, передает русская служба Vatican News.

«Эудженио был интеллектуалом, открытым к современности, смелым, откровенным в изложении своих опасений. Он никогда не ностальгировал по славному прошлому, но устремлялся вперёд, с оттенком разочарования, но и с большими надеждами на лучший мир», – пишет Святейший Отец, вспоминая верного друга, с которым он обменивался размышлениями на великие темы зыбкости человека и вечности Бога, о вещах земных и духовных.

Папа Франциск вспоминает встречи в Доме Святой Марфы, когда Скальфари – журналист, «называвший себя неверующим», – «рассказывал о своих попытках постичь смысл существования и жизни, исследуя настоящее и будущее, размышляя о пережитом и черпая мудрость из великих текстов». Основатель газеты La Repubblica, по словам Папы, был «человеком необыкновенного интеллекта и умения слушать», он жаждал «знаний и свидетельств, которые могли бы обогатить понимание современности».

В памяти Епископа Рима осталось живое любопытство Скальфари по поводу выбора имени Франциск, специфики «работы пастыря Вселенской Церкви», межрелигиозного и экуменического диалога Церкви, о тайне Бога как «источника мира и путей конкретного братства» между людьми, нациями и народами. «С сегодняшнего дня, – заключает Святейший Отец, – я ещё сильнее буду хранить в сердце прекрасные и драгоценные воспоминания о беседах с Эудженио. <…> Я молюсь о нём и об утешении тех, кто его оплакивает. Я вверяю его душу Богу, навечно».