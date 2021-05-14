Папа: все призвания в Церкви одинаково необходимы

Папа Франциск написал предисловие к новой книге двух францисканских богословов. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

14 мая в Ватиканском книжном издательстве (LEV) вышла книга «Как соль и закваска: пометки относительно теологии богопосвященной жизни Церкви». Ее авторы – отцы-францисканцы Валентино Наталини и Фердинандо Кампана – обобщают учительство Церкви на тему богопосвященной жизни в перспективе пророчества, миссии, литургии, эсхатологии, духовности, святости, а также в отношении Пресвятой Троицы, Пресвятой Девы Марии и святого Иосифа. Предисловие к изданию написал Папа Франциск.

«Церковь прекрасна, потому что она любима ее Женихом и Господом, — пишет Папа. – Именно любовь Жениха даровала ей плодовитость, красоту и счастье». Различные призвания, различные жизненные статусы в Церкви «не разделены между собой и не находятся в противостоянии, подобно затерянным островам в океане», однако – отмечает Св. Отец – на протяжении истории Церкви имели место феномены, искажающие их смысл. Папа упоминает «клерикализм и духовное обмирщение», искажающие смысл служения и христианского свидетельства. Иногда приверженцы какого-либо статуса утверждали о его превосходстве над другими или отделяли один статус от другого, превращая Церковь, «дом и школу общения и братства в лоне единого народа Божьего», в «сборище эгоистичных, горделивых и высокомерных субъектов».

Папа высоко оценивает труд авторов: первый автор – отец Наталини, девяностолетний францисканский богослов, который «с чистотой неофита прочитывает тексты церковного учительства, просто и глубоко, не поддаваясь обману богословских школ, занявших обособленную позицию, которые либо находятся слишком впереди, обгоняя время и способы, необходимые для того, чтобы разделить с другими свои идеи, либо находятся слишком позади и не улавливают красоты новизны и эволюции церковного учительства, не идут в ногу с постоянно удивляющим Святым Духом». Второй автор, его «молодой собрат, литургист, увлеченный богословием и духовностью» — давний друг Папы Франциска. Папа отмечает его приверженность Хансу Урсу фон Бальтазару и идее взаимности между «петровым началом» и «богородичным началом» в Церкви.

Три жизненных статуса, о которых говорится в книге, — верные миряне, рукоположенные служители и богопосвященные лица, — «одинаковым образом необходимы и являются неотъемлемой частью Церкви». «Я желаю, чтобы прочтение этого текста помогло нам углубить тайну Святой иерархической Матери Церкви», — завершает свое вступление Святейший Отец.