Папа вручил премию Ратцингера двум учёным

9 ноября Папа Франциск вручил почётные премии Йозефа Ратцингера двум учёным – Чарльзу Маргрейву Тейлору, философу, почётному профессору Монреальского университета Макгилла (Канада) и священнику Полю Бере, доценту Ветхого Завета в Папском библейском институте и Абиджанском богословском институте. Отец Бере стал первым африканцем, который удостоился этой премии. Сообщает коррепондент Vatican News Виктор Владимиров.

В приветственном слове к лауреатам Епископ Рима отметил, что эта церемония является для него прекрасной возможностью ещё раз выразить почтение своему предшественнику, Папе на покое Бенедикту XVI: «Мы благодарны ему за учение и за пример, который он дал нам в служении Церкви, размышляя, изучая, слушая, вступая в диалог и молясь, чтобы наша вера оставалась живой и осознанной несмотря на меняющиеся времена и ситуации; чтобы верующие могли дать отчёт о своей вере с помощью языка, понятного современникам, вести с ними диалог и вместе искать пути для встречи с Богом в наше время. Это всегда было сильным желанием Йозефа Ратцингера, богослова и пастыря, который никогда не замыкался в чисто концептуальной и бесплотной культуре, но дал нам пример поиска истины, в котором разум и вера, интеллект и духовность неразрывно связаны».

Быть и оставаться в активном диалоге с культурами, которые со временем изменяются в разных частях мира, отметил Папа Франциск, – это долг богословия, но в то же время необходимое условие для жизнеспособности христианской веры, миссии благовестия Церкви. В этой перспективе профессор Чарльз Тейлор и отец Поль Бере «внесли значительный вклад, и сегодня мы с восхищением и признательностью отмечаем их заслуги», подчеркнул Святейший Отец, пожелав лауреатам и всем присутствующим «с энтузиазмом и радостью продолжать идти по этому пути» и быть «соработниками истины».