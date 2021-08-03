В августе Папа возобновит общие аудиенции в Зале Павла VI

Утром 4 августа, после июльского перерыва, Папа Франциск возобновит традиционные общие аудиенции по средам в ватиканском Зале Павла VI, передает Vatican News.

По сложившейся традиции, в июле встречи Святейшего Отца по средам приостанавливаются; в этом году перерыв совпал с курсом реабилитации Папы Бергольо, который 4 июля перенёс операцию в больнице им. Агостино Джемелли.

Таким образом, ровно через месяц после операции Папа возобновит свою обычную деятельность в 9 часов 15 минут в Зале Павла VI.

Во время последней общей аудиенции 30 июня, состоявшейся во Дворе святого Дамасия, Епископ Рима продолжил начатый неделей ранее цикл вероучительных бесед, посвящённых Посланию апостола Павла к Галатам.

В частности, Святейший Отец размышлял о замысле спасения, который Господь приготовил для каждого человека: благодать Иисуса Христа «преображает сердца, изменяет жизнь и помогает нам увидеть новые пути».