Папа возглавил молебен в национальном богородичном святилище на Мальте (+ ФОТО)

Вечером 2 апреля, в продолжение апостольского визита на Мальту, Папа Франциск отправится из Валлетты на остров Гоцо. В местном богородичном святилище «Та Пину» Епископ Рима возглавил молебен, в котором приняли участие около трёх тысяч паломников. В начале молитвенной встречи прозвучали свидетельства веры молодых мальтийских католиков. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским фрагментом, описывающим последние часы земной жизни Спасителя, – под Его Крестом стояли Пресвятая Матерь и любимый апостол Иоанн. Несмотря на скорбь и непроглядную тьму, такие знакомые каждому из нас, отметил Папа, «час Иисуса» не является концом истории, но «знаменует собой начало новой жизни»: мы созерцаем милосердную любовь Христа, Который Своей смертью открывает людям радость вечной жизни. Это время рождения Церкви, и она пройдёт «по суровым дорогам истории, неся в своем сердце утешение Святого Духа, которым можно будет осушать слёзы человечества». Подобным образом и маленькая, оставленная всеми мальтийская часовня на острове Гоцо стала национальным святилищем «Та Пину», знаменитым местом паломничества; в нём молился св. Иоанн Павел II, годовщина смерти которого отмечается сегодня, отметил Папа Франциск: «Место, которое казалось потерянным, теперь возрождает веру и надежду в Народе Божьем».

По словам Епископа Рима, спасительный «час Иисуса» говорит нам, что для обновления веры и миссии общины мы призваны вернуться к самому началу, к истокам Церкви, которую мы видим у Креста в лице Марии и Иоанна. Для этого необходимо открыть заново основы самой веры, и это вовсе не означает копировать церковную модель первой христианской общины, считая её идеальной и лишённой внутренних конфликтов. Возвратиться к истокам означает возродить дух первой христианской общины, то есть открыть заново отношения с Иисусом и благовестие всему миру: «Это самое необходимое!» – подчеркнул Епископ Рима.

После смерти Иисуса ученики увидели пустую гробницу и, не теряя времени, возвещали благую весть о воскресении. «Крик боли на Кресте преобразуется в радость возвещения. Главной заботой учеников Христа был не престиж общины и её служителей, не социальное влияние, не изысканность поклонения, вовсе нет. Ими двигала забота о благовестии и свидетельстве Евангелия Христа», – подчеркнул Папа. Жизнь Церкви – это не просто «прошлое, о котором нужно помнить, а великое будущее, которое нужно строить, внимая Божьему замыслу». Недостаточно иметь веру, состоящую из унаследованных обычаев, торжественных богослужений, красивых народных праздников, сильных и эмоциональных моментов; нам нужна вера, основанная и обновляемая личной встречей со Христом, в ежедневном приобщении к Его Слову, в активном участии в жизни Церкви, в духе народного благочестия. Нужны новые, даже рискованные пути евангелизации, которые касаются конкретной жизни людей.

Возвращение к истокам, отметил Папа, означает также «развитие искусства принятия». Последними словами с Креста Иисус вверил Свою Матерь апостолу Иоанну, показав реализацию наивысшей заповеди – заповеди любви. «Поклонение Богу проходит через близость к брату», и христиане, спасённые одной Кровью, призваны любить и принимать друг друга без подозрений, разногласий, слухов, сплетен и недоверия, проходя синодальным, то есть совместным путём. Бог пребывает там, где царит любовь, подчеркнул Святейший Отец, и «лакмусовой бумагой», позволяющей определить, насколько Церковь действительно пронизана духом Евангелия, является братский приём. Географическое положение Мальты располагает её к тому, чтобы быть полюсом притяжения и спасительной гаванью для множества людей, выброшенных на берег жизни, которые по разным причинам приплывают к её берегам. «В лицах этих несчастных людей перед вами предстаёт Сам Христос, – подчеркнул Епископ Рима. – Так было и с апостолом Павлом, который после ужасного кораблекрушения был тепло встречен вашими предками».

Обращаясь к христианам Мальты, Святейший Отец сказал: «Таково Евангелие, которым мы призваны жить: принимать, быть знатоками человечности, зажигать огонь нежности, когда холод жизни нависает над страждущими». В конце проповеди Папа выразил глубокую признательность многим мальтийским миссионерам, которые распространяют радость Евангелия по всему миру, местным священникам и всем верующим:

«Вы – сокровище в Церкви и для Церкви. Чтобы сохранить его, нужно вернуться к сути христианства: к любви к Богу, источнику нашей радости, которая побуждает выходить на дороги мира; к принятию ближнего, – самому простому и прекрасному свидетельству на земле».