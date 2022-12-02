Папа: воспитание – участие в пророческой миссии Церкви

Папа Франциск направил послание участникам конференции Международного бюро католического воспитания, проходящей в Марселе с 1 по 3 декабря на тему служения и миссии католических педагогов. Передает русская служба Vatican News.

По словам Епископа Рима, воспитание является важнейшим элементом жизни Церкви, её долгом и вызовом; для христианина это также способ участия в пророческой миссии, которую Господь вверил Своей Церкви. Католические воспитательные программы должны предоставлять голос Слову Божьему, которое превосходит нас, подчёркивает Папа Франциск, отмечая, что педагоги призваны помочь формированию личности во всей её полноте, а это означает не только преподавание предметов, «но и самопознание, осознание себя как существа, способного любить и быть любимым». При этом неприемлем «прозелитизм» или исключение из школ тех, кто думает не так, как мы.

«Школа в целом должна быть устроена как наставление жизни, в котором интегрированы различные элементы, в тесном сотрудничестве с другими структурами, такими как семья и общество».

Таким образом, продолжает Папа, идентичность наших школ сможет проявить себя в повседневной жизни, «вступить в диалог; быть словом-вызовом для людей веры и наведением мостов диалога с неверующими». Для этого, по словам Епископа Рима, католические воспитатели должны обратить внимание на то, как был послан Иисус и как Он отправлял Своих учеников, каким образом Он наставлял и просил учеников наставлять других.

Послание на миссию «является актом любви и послушания», чтобы каждый ученик – согласно призванию – смог сделать ясной весть, которую Господь хочет передать. Таким образом, первая характеристика воспитания рождается из общения. «Наши классы – не монады, а наши школы – не герметичные отсеки». В единстве с Богом педагоги посланы вместе, несмотря на различия, служить человечеству ради общего блага. Вторая особенность воспитания в том, что «мы находимся в пути, в движении»: Иисус всегда движется и призывает учеников делать то же самое; Он даже повелевает им идти впереди Него и выходить на края земли, отмечает Епископ Рима.

«Поэтому католическая школа в своих инициативах должна охватывать социальные проблемы, местные и общечеловеческие, она должна учиться и в этом процессе обучения помогать открывать разум для новых ситуаций и концепций; идти вместе, не исключая никого, создавать места встречи и адаптировать свой лексикон так, чтобы привлечь внимание тех, кто находится дальше всех».

Святейший Отец напоминает педагогам о необходимости «возрастать в мудрости» и осознавать, что их работу нельзя выполнить без Божьей помощи, без поддержки со стороны других: она всегда совершается с силой Духа Воскресшего Господа. «Да просветит Он ваш труд и дарует знания, восходящие от человеческих реалий к возвышенному познанию Бога», – желает в конце послания Папа Франциск.