Папа: воспитание должно порождать мир и справедливость

По случаю Международного дня грамотности госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил от имени Папы Франциска послание генеральному директору ЮНЕСКО госпоже Одри Азулай. Передает русская служба Vatican News.

«Его Святейшество попросил меня передать сердечное приветствие и пожелание, всем, кто в лоне ЮНЕСКО трудится в пользу распространения грамотности», – пишет кардинал Паролин. Папа выражает надежду, что Международный день грамотности «принесет добрые плоды для эффективного и долгосрочного преобразования пространств для изучения грамоты».

В послании отмечается, что современный мир находится в состоянии постоянных преобразований, и любая культурная и антропологическая перемена должна сопровождаться педагогическим процессом: поэтому необходимо построить «воспитательную деревню», то есть создать воспитательный альянс, который бы обеспечил «формальные и неформальные педагогические процессы, неотделимые от того факта, что весь мир пребывает в глубокой взаимосвязанности». В послании упоминается призыв Папы Франциска, дабы «воспитание и распространение грамотности имело главной целью создание мира по мерке человека». В этом процессе очень важно укреплять отношения между разными поколениями, между семьями и обществом. Воспитательный альянс должен «порождать мир, справедливость и взаимное принятие между всеми народами человеческой семьи, а также диалог между религиями».

В послании от имени Папы Франциска подчеркивается, что воспитание — это «акт надежды, приглашающий к участию и к превращению бесплодной, парализующей логики безразличия в логику, способную принимать наше общее происхождение». Послание завершается пожеланием, чтобы усилия в области воспитания и образования содействовали «строительству цивилизации гармонии, единства, солидарности, братства и устойчивого мира».