Папа внёс поправки в каноническое право

Папа Франциск подписал 2 апреля апостольское послание motu proprio (по собственному почину), касающееся отстранения монашествующих от своих конгрегаций. Сообщает русская служба Vatican News.

Порядок увольнения членов институтов богопосвященной жизни предусмотрен каноническим правом, включающим Кодекс канонического права (свод канонов для католиков латинского обряда) и Кодекс канонов Восточных Церквей (которого придерживаются католики восточных обрядов). Новое апостольское послание касается тех случаев, когда член института богопосвященной жизни увольняется из своей общины по решению старших настоятелей: такое увольнение возможно из-за совершения монашествующими преступлений, перечисленных в каноническом праве, и по другим, достаточно веским, причинам, например, за постоянные нарушения уклада посвященной жизни, непослушание, приверженность идеологиям, осужденным учительством Церкви, и т.д. Для богопосвященных лиц, связанных узами временных обетов, эти причины могут быть даже менее вескими.

Каноническое право описывает не только порядок увольнения членов монашеских институтов, но и порядок обжалования подобных решений. О нем идет речь в каноне 700 Кодекса канонического права и в каноне 501 Кодекса канонов Восточных Церквей. В обоих случаях каноны устанавливают максимальный срок подачи обжалования, которое ведет к приостановлению решения об увольнении. В канонах Восточных Церквей этот срок равен 15 дням, для Западной Церкви – десяти дням. Папа увеличивает этот срок до тридцати дней, а также упраздняет необходимость письменного прошения к лицу, издавшему декрет, об отмене или исправлении последнего (такая необходимость предусмотрена каноном 1734 для католиков латинского обряда).

Святейший Отец приводит обоснование изменений, внесенных в каноническое право: таким обоснованием является «защита прав заинтересованного лица и менее жесткий порядок подачи обжалования».

Поправки, содержащиеся в motu proprio, вступят в силу в пятое воскресенье Пасхи 7 мая 2023 года.