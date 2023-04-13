Папа внёс изменения в судебную систему Ватикана

12 апреля Папа Франциск обнародовал апостольское послание motu proprio (по собственному почину), вносящее ряд поправок в уголовное законодательство и работу судов Государства Града Ватикан. Новые правила вступают в силу 13 апреля 2023 г., сообщает Vatican News.

Изменения мотивированы процессуальными потребностями, возникшими в Ватикане в последние годы, в частности, увеличением количества дел, требующих оперативного и справедливого решения, что, в свою очередь, умножило нагрузку на органы юстиции. Нововведения должны упростить механизмы правосудия и повысить функциональность судебной системы.

Новый документ Папы Франциска расширяет и уточняет полномочия Отдела поборника правосудия; позволяет заменять одного из трёх членов судейской коллегии в случае его отставки; даёт возможность Папе Римскому назначать дополнительного председателя Ватиканского трибунала, если действующий председатель уходит в отставку в период текущего судебного года; отменяет необходимость иметь в составе судейской коллегии хотя бы одного штатного судью.