Папа: вместе строить общество, включающее самых уязвимых

В преддверии Всемирного дня информирования об аутизме Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Итальянского фонда помощи людям с аутизмом (FIA), основанного в 2015 году. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима выразил признательность членам фонда за их важную работу, к которой они привлекают исследователей, врачей, психологов, семейные ассоциации, продвигая культуру поддержки людей с расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью. Итальянский благотворительный фонд, отметил Папа, вносит весомый вклад в борьбу с «культурой отбросов», которая широко распространена в нашем обществе, слишком увлечённом конкуренцией и прибылью. В связи с этим Епископ Рима подчеркнул, что любая форма инвалидности – это «вызов и возможность строить вместе более инклюзивное общество». Необходимо разрушать предрассудки и продвигать культуру участия, основанную на достоинстве человека, особенно самого слабого и уязвимого, которого нередко считают бесполезным; напротив, люди с ограниченными возможностями являются ценным достоянием общества.

Епископ Рима отметил, что евангельским самарянином может быть и человек с аутизмом, который ставит свои способности и таланты на службу обществу, стараясь участвовать в социальной жизни.

По словам Папы, необходимо создавать сети солидарности: пандемия коронавируса, а теперь и события в Украине особенно поражают «самых хрупких, стариков, людей с ограниченными возможностями и их семьи»: это требует общих ответных мер со стороны церковных и гражданских общин, солидарности в молитве и делах милосердия.

Папа напомнил, что инклюзивные старания итальянского фонда нуждаются в поддержке, и в конце аудиенции выразил признательность благотворителям, которые строят общество, где во главе угла находятся не эгоизм и не личная выгода, а братство.