Папа: визит в Казахстан – паломничество диалога и мира

В полдень 11 сентября, после молитвы Angelus, Епископ Рима напомнил верующим о своём предстоящем Апостольском визите в Казахстан и попросил сопровождать его молитвой. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к паломникам на площади Святого Петра Папа Франциск сказал:

«Послезавтра я отправляюсь в трёхдневную поездку в Казахстан, где приму участие в съезде глав мировых и традиционных религий. У меня будет возможность встретиться со многими религиозными деятелями и провести братский диалог, воодушевлённый общим стремлением к миру, которого жаждет наша земля. Уже сейчас я хотел бы сердечно приветствовать участников, а также власти, христианские общины и всех жителей этой огромной страны. Я благодарю вас за подготовку моего визита и за всю проделанную в связи с ним работу. Прошу всех сопровождать молитвой это паломничество диалога и мира».

По приглашению гражданских и церковных властей, Папа Франциск совершит апостольскую поездку в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года. В программе визита – посещение города Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В интервью Ватиканскому радио президент Епископской конференции Казахстана монсеньор Хосе Луис Мумбиела Сьерра заявил, что участие Святейшего Отца во встрече религиозных лидеров станет большим достижением, потому что Папа Римский является самой важной и признанной международной фигурой в области продвижения диалога между нациями, культурами и религиями.