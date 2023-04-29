Папа – венгерской молодёжи: не бойтесь довериться Иисусу (+ ФОТО)

Вечером 29 апреля, во второй день апостольского визита в Венгрию, проходящего под девизом «Христос – наше будущее», Папа Франциск встретился с представителями венгерской католической молодёжи. Передает русская служба Vatican News.

В диалоге с молодыми людьми на Спортивной арене им. Ласло Паппа Святейший Отец подчеркнул важность вопросов: Господь Иисус умел их задавать, чтобы привести людей к великим ответам. Папа привёл в пример встречи Иисуса с женщиной, пойманной в прелюбодеянии, и с Марией Магдалиной, которые открыли сердца после того, как Он задал им вопросы. Господь спрашивает учеников о цели их поисков (см. Ин 1,38): здесь Он не проповедует им, но вместе с ними прокладывает путь; Он хочет, чтобы апостолы были свободными спутниками Бога, Который прислушивается к их нуждам и внимателен к их мечтам.

Новые поколения призваны всегда стремиться к великим делам, постоянно помня, что их можно достичь не за счет других, а путём служения ближним. Святейший Отец подчеркнул: Господь хочет, чтобы мы были живыми, активными протагонистами; «Он никогда не обесценивает наши ожидания, а, наоборот, поднимает планку наших желаний».

Господь Иисус – лучший «тренер» и наставник, умеющий мотивировать, ободрять, Он верит в Своих учеников и пробуждает в них лучшее. Поэтому с Ним нужно вести постоянный, живой диалог, беря на себя ответственность и «работая в команде с другими в Церкви, в общине».

Папа Франциск призвал венгерскую молодёжь использовать свои таланты в полную силу, инвестировать в достижение великих жизненных целей и не бояться плыть против течения. Время от времени нужно «перезаряжать батарейки», чтобы не предаваться унынию или концентрироваться лишь на своих проблемах.

«Тишина – это врата молитвы, а молитва – врата любви. <…> Молитва – это диалог с Иисусом, так же как Святая Месса – встреча с Ним, а исповедь – объятия, в которые Господь заключает человека. <…> Не бойтесь в молитве признаваться Иисусу обо всём происходящем в вашем внутреннем мире: о привязанностях, опасениях, проблемах, ожиданиях, воспоминаниях, надеждах, обо всём. Также о грехах, ибо Он всё понимает. Молитва – это диалог жизни, молитва – это жизнь. <…> Своими вопросами, любовью и Своим Духом Иисус снисходит в наши глубины, чтобы сделать нас подлинными людьми. А настоящие люди сегодня очень нужны!»

Евангельские страницы свидетельствуют о том, что Бог тесно сотрудничает с обычными людьми, а не только с исключительными, поэтому нужно взращивать в себе способность любить и бескорыстно служить другим, возвышаясь над собственными интересами. Папа Франциск привёл евангельскую историю о молодом человеке, который поделился с Иисусом скудной трапезой (см. Ин 6,1-14). Ученики убедили юношу разделить свой обед, сказав, что об этом просит Иисус. Юноша доверился и отдал всё, и это привело к знаменитому чуду умножения хлебов и рыб. Папа Франциск подчеркнул, что вера начинается со свободного и щедрого дара, с преодоления страхов и шага вперёд. Молодые люди драгоценны для Иисуса, и никто не сможет занять их место в истории Церкви и мира; они любимы Господом и созданы для больших свершений, ибо «малое в руках Иисуса становится великим».

В конце обращения к молодым венгерским католикам Святейший Отец преподал апостольское благословение и попросил о молитве.