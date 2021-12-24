Папа – ватиканским служащим: доверьтесь св. Иосифу (+ ФОТО)

В полдень 23 декабря Папа Франциск встретился в Зале Павла VI с работниками Святейшего Престола и Губернаторства Града Ватикан и с их семьями, поздравив всех с наступающими рождественскими праздниками. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к своим сотрудникам, Епископ Рима пожелал им, чтобы Иисус родился в их сердцах, а это происходит в любви, ведь «где любовь, там и Бог». Папа отметил: «Там, где рождается Бог, любовь превращается в конкретную близость, нежность и сострадание», особенно в отношении старших поколений в семье, о которых нельзя забывать и оставлять их в одиночестве.

Пандемия коронавируса, отметил Святейший Отец, вызвала множество экономических и психологических проблем, она затронула детей и подростков, страдающих от изоляции и дистанционного обучения. Папа Франциск пожелал ватиканским работникам, чтобы Рождество принесло им «немного покоя – как личного, так и семейного».

В отношении работы Папа Франциск подтвердил старания Святейшего Престола, чтобы никто из его служащих не потерял рабочее место:

«Я знаю, что были некоторые проблемы; надеюсь, что мы сможем найти удовлетворительные решения путём диалога, стараясь идти навстречу друг другу, всегда уважая права работников и общее благо. Будем же просить о заступничестве святого Иосифа, ведь он исключительно компетентен в области труда!»

Именно приёмному отцу Иисуса, святому Обручнику был посвящён минувший церковный год, отметил Папа: «Вы можете доверить ему сложные ситуации, когда своих сил недостаточно, а под рукой нет готовых решений: вы можете обратиться в молитве к святому Иосифу». Небесный покровитель Церкви мало говорил, но много делал: «Он внимал Божьей воле и без колебаний воплощал её в жизнь». Господь открывал ему Свою волю во сне – Евангелие приводит четыре случая, когда по пробуждении святой Иосиф немедленно исполнял откровения Божьего замысла, переданные через ангела. Эти Божественные указания, подчеркнул Папа, вовсе не были фантазиями или галлюцинациями, – напротив, они были неразрывно связаны с реальностью и всегда направляли жизненные пути Святого Семейства. «В них проявлялся Божий промысл», – отметил Епископ Рима:

«Как учит нас история Иосифа и Марии, семья – это привилегированное место проявления Божьего провидения. Поэтому я хочу пожелать вам и всем вашим семьям ощутить отцовскую десницу Бога, которая направляет наши стопы на Его пути, ради блага супругов, детей и всей семьи. Божьи планы не всегда ясны и часто проявляются только со временем; они требуют терпения, а самое главное, – веры, глубокой убеждённости в том, что Бог всегда желает одного лишь блага, самого великого добра для нас и наших близких. Поэтому мы должны подражать святому Иосифу, то есть возложить всецелое упование на Бога <…>, чтобы получать Его послания».

Папа Франциск сердечно поблагодарил ватиканских сотрудников за их труд и пожелал, чтобы святой Иосиф и Пресвятая Богородица всегда им сопутствовали, а Спаситель Иисус наполнял сердца и дома радостью и миром.