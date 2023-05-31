Папа – варнавитам: спешите к Богу и к другим людям

29 мая Папа Франциск встретился в Ватикане с членами Конгрегации варнавитов (регулярных клириков Св. Павла) и духовной семьёй их основателя св. Антония Марии Дзаккарии (1502-1539). Передает русская служба Vatican News.

В обращении к монашествующим Епископ Рима напомнил, что св. Антоний Мария часто призывал своих последователей бежать со всех ног к Богу и к другим людям. Размышляя над этим наставлением, Папа отметил три основных аспекта миссии варнавитов: отношения с Христом, апостольское рвение и креативная смелость.

По словам Святейшего Отца, крепкая связь с Господом Иисусом находится в основе призвания миссионеров. Возвещение Евангелия – это вовсе не прозелитизм, а встреча и свидетельство, благодаря которым другие могут начать вместе с нами паломничество к единой цели – вечной жизни с Богом.

Миссионер обязан спешить к другим людям, иначе он рискует замкнуться в себе и превратиться в «безрадостного ученика». Господь Иисус повелел апостолам идти в мир и возвещать Евангелие всем, и в этой миссии нет места для печали, подчеркнул Папа, призвав варнавитов идти вперёд, согласно собственной харизме, «неся повсюду живой Дух Христа».

Стремительный бег, по словам Святейшего Отца, подразумевает креативную смелость, которую святой Антоний Мария проявлял, например, основывая – в духе верности Евангелию – новые для своего времени монашеские институты, «новаторские реалии». В связи с этим Епископ Рима подчеркнул важность творческого подхода в Церкви, а также заботы о единстве в духе послушания.

В конце встречи Святейший Отец подчеркнул важность общинного служения варнавитов: миссионеры призваны делиться своей жизнью, трудами, молитвами и страданиями, спеша со всех ног к Богу и к другим, вместе.