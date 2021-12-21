Папа: в Богородице Скорбящей созерцать достоинство униженной женщины

В воскресенье 19 декабря Папа Франциск встретился в своей резиденции с несколькими представителями мира «последних», жертв «культуры отбросов». Встреча транслировалась итальянской телекомпанией «Медиасет». Подробности передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец отвечал на вопросы гостей — всего их было четверо: Джованна, мать четверых детей и жертва домашнего насилия; Мария, которая долгое время жила на улице и обрела приют в недавно отданном для самых бедных Палаццо Мильори; бывший заключенный Пьердонато и 18-летняя Маристелла, которая хочет вновь обрести интерес к жизни после локдауна.

Многодетная мать рассказала Папе о своем печальном опыте насилия в семье, к тому же пандемия лишила ее дома и работы. Ей удалось бежать от насилия, но во время локдауна ее не покидала мысль о других женщинах, которые терпят издевательства. «Что мы можем сделать, чтобы вернуть себе достоинство?».

Насилие над женщиной можно назвать «дьявольским», сказал Папа, поскольку только дьявол может заставить воспользоваться слабостью беззащитного человека. Свое достоинство женщины, ставшие жертвами насилия, могут найти в Скорбящей Богоматери. Созерцая ее образ, — например, знаменитую «Пьету» в базилике Святого Петра, — мы видим «Богородицу перед обнаженным, распятым Сыном, злодеем в глазах всех, униженную мать, вскормившую Его». Но это не лишило ее достоинства, и каждый раз, когда женщина чувствует, что у нее отнимают достоинство, она может смотреть на этот образ и черпать от него силу. «Однако я чувствую твое достоинство: если бы его не было, здесь не было бы и тебя, — сказал Папа, обращаясь к Джованне. – Ты все еще здесь, как Пресвятая Дева перед Крестом, ты не потеряла достоинство». Теперь необходимо найти работу, жилье, — «к сожалению, это уже не зависит только от тебя, но ты здесь, и я вижу твое мужество». Папа отметил, что в таких ситуациях важно просить о помощи, и добавил, что все мы прошли через локдаун, хотя не для всех он был так тяжел. Теперь важно «иметь волю выйти из этой ситуации».

Вторая гостья – Мария – сказала, что после локдауна люди стали менее доверчивыми и более равнодушными, они часто проходят мимо бездомных и относятся к ним с презрением. Папа с горечью это подтвердил и напомнил, что недостаточно равнодушно бросить милостыню: бедные – это таинство (хотя Папа тут же добавил: «сакраменталия – не то меня назовут еретиком»). Необходимо остановить свой взгляд на бедном, этот взгляд может нас изменить. К сожалению, сегодняшняя культура отвержения охватывает и стариков, и младенцев, — к ним иногда относятся как к отбросам, считая их проблемой. «Общество заболевает, когда начинает отвергать бедных, но мы должны этому противостоять».

Бывший заключенный Пьердонато, который за долгие годы в тюрьме вновь обрел веру и полностью раскаялся, спросил Папу, есть ли надежда для раскаявшихся, которые хотят перемен в своей жизни.

«Бог находится рядом с каждым заключенным, — ответил Святейший Отец, — с каждым человеком, которому тяжело… Бог прощает всегда». В каждой тюрьме должно быть «окно» надежды, вот почему Церковь выступает против смертной казни, ведь смерть воздвигает стену и закрывает последнее окно.

18-летняя Маристелла поделилась своим опытом локдауна, когда прекратилось общение со сверстниками, закрылась школа, она почувствовала себя брошенной и одинокой, лишенной какого-либо будущего. Кроме того, Маристелла прекратила молиться и отдалилась от Бога, перестав испытывать интерес к происходящему вокруг. Папа заметил, что этот негативный опыт может побудить молодежь снова ценить реальное общение, а не замыкаться в виртуальном. Что касается веры, то Папа посоветовал девушке взять в руки Евангелие, исцеляющее Слово Божье, а также не бояться выказывать Богу свой протест: таким образом проявляется наша свобода детей Божиих перед Отцом. «Не бойся говорить Господу обо всех своих чувствах», — сказал Папа Франциск.

В конце встречи Папа обратился ко всем телезрителям с пожеланиями мирного Рождества: «Празднуйте, дарите подарки, но не забывайте об Иисусе… С Иисусом жить просто, Он очень уважителен, не забывайте об этом… Всем – счастливого Святого Рождества, помолитесь обо мне!» — сказал в заключение Папа Франциск.