Папа утвердил юридическую процедуру против сексуального насилия

После почти четырех лет исследований, а также консультаций с поместными епископатами и департаментами Римской Курии Папа Франциск обнародовал окончательную версию процедуры по борьбе с сексуальными злоупотреблениями в Католической Церкви и их предотвращению. Передает русская служба Vatican News.

25 марта была опубликована новая редакция Папского послания motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, которая вступает в силу 30 апреля и отменяет предыдущую, от мая 2019 года, подтверждая волю продолжать борьбу с этими преступлениями.

Наиболее значительное нововведение, внесенное в новую редакцию законодательства, касается «Раздела II» с положениями об ответственности епископов, монашеских настоятелей и клириков, которым доверено руководство поместной Церковью или прелатурой. К ним были также добавлены «светские верующие, которые являются или были модераторами международных ассоциаций верующих, признанных или возведенных Апостольским Престолом», за действия, совершенные в период их пребывания в должности.

Были внесены многие другие изменения, чтобы согласовать текст процедур против злоупотреблений с другими нормативными реформами, введенными с 2019 года по настоящее время, в частности, с пересмотром motu proprio ‘Sacramentorum sanctitatis tutela’ (нормы изменены в 2021 году); с изменениями в Книге VI Кодекса канонического права (реформа в 2021 году) и с новой Конституцией Римской Курии Praedicate Evangelium (обнародована в 2022 году).

Среди них есть изменение, касающееся «уязвимых взрослых». Если раньше речь шла о «сексуальных действиях с несовершеннолетним или уязвимым лицом», то в новой версии говорится о «преступлении против VI заповеди Декалога, совершенном по отношению к несовершеннолетнему или недееспособному лицу, или к уязвимому взрослому». Другое изменение касается защиты лица, сообщившего о предполагаемом злоупотреблении: если раньше говорилось, что сообщивший не может быть связан обязательством молчания, то теперь добавлено, что эта защита должна распространяться не только на сообщившего, но и на «лицо, утверждающее, что оно оскорблено, и свидетелей». Также усилена часть, призывающая к «законной защите доброго имени и частной сферы всех вовлеченных лиц», а также к презумпции невиновности для тех, кто находится под следствием в ожидании установления их ответственности.

В новой версии Vos estis lux mundi уточняется, что диоцезы и епархии должны создать «органы и ведомства» легко доступные для общественности, чтобы принимать сообщения о злоупотреблениях (в старом тексте более обобщенно говорилось о «стабильных системах»). Также уточняется, что задача проведения расследования возлагается на епископа того места, где предположительно произошли сообщенные факты.

Как известно, процедуры, введенные в 2019 году, точно определяют порядок рассмотрения сообщений о злоупотреблениях и гарантируют, что епископы и настоятели монашеских общин – а теперь и миряне во главе международных ассоциаций – несут ответственность и обязаны (в соответствии с общепризнанным правовым предписанием) сообщать о злоупотреблениях, о которых им стало известно.

Как в предыдущей версии, так и в настоящей этот документ касается не только домогательства и насилия в отношении детей и уязвимых взрослых, но также случаев сексуального насилия и домогательства, являющегося результатом злоупотребления властью. Поэтому данное обязательство епископов и настоятелей монашеских общин «сообщать об известных им злоупотреблениях» также включает в себя любой случай насилия в отношении монахинь со стороны священнослужителей, а также случаи домогательств в отношении семинаристов или совершеннолетних новициев.