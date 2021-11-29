Папа усилил реформу матримониальных канонических процессов

26 ноября Cвятейший Отец обнародовал motu proprio (апостольское послание по собственному почину), которым учреждает при Римской Роте специaльную комиссию: её задачей будет проверка и помощь в применении новых правил объявления браков недействительными на территории итальянских епархий.

В 2015 году Папа Франциск реформировал канонический процесс рассмотрения дел о признании брака недействительным, сделав его более упорядоченным и доступным благодаря усиленной ответственности епархиального епископа: новая комиссия призвана «придать новый импульс» этим правилам. Святейший Отец напоминает, что судебное служение епископа «по своей природе предполагает близость между судьёй и верующими», и поэтому верующие стремятся обращаться в суд именно своего епископа.

Папа ссылается на нормы, принятые в 2015 году, и напоминает, что, хотя епархиальный епископ может воспользоваться услугами других трибуналов, это должно рассматриваться как исключение. Поэтому каждый епископ, «ещё не имеющий собственного церковного трибунала, должен стремиться к его созданию или по крайней мере работать над тем, чтобы это стало возможным». Папа Франциск пишет, что Епископская конференция Италии, «распределяя поровну между епархиями человеческие и экономические ресурсы для осуществления судебной власти, станет стимулом и помощью для отдельных епископов, чтобы они воплотили в жизнь реформу матримониального процесса», характеристикой которого является близость, скорость и безвозмездность процедур.

Ватиканскую комиссию ad inquirendum еt adiuvandum возглавит декан Римской Роты Алехандро Арельяно Седильо, два его коллеги-судьи и епископ Ории монсеньор Винченцо Пизанелло. В их компетенцию войдёт «констатация и проверка полного и незамедлительного осуществления реформы» в итальянских епархиях, а также разносторонняя помощь поместным Церквам Италии. Папа Франциск напоминает, что епархии должны быть для верующих «великодушными матерями в этом деле, тесно связанном со спасением душ», к чему также призвала Чрезвычайная ассамблея по вопросам семьи.

По окончании работ комиссия представит подробный отчёт о применении новых норм в отношении признания недействительности брака в Италии.



Источник: Vatican News