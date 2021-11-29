Папа усилил реформу матримониальных канонических процессов

Папа усилил реформу матримониальных канонических процессов

Ноябрь 29, 2021

26 ноября Cвятейший Отец обнародовал (апостольское послание по собственному почину), которым учреждает при Римской Роте специaльную комиссию: её задачей будет проверка и помощь в применении новых правил объявления браков недействительными на территории итальянских епархий.

В 2015 году реформировал канонический процесс рассмотрения дел о признании брака недействительным, сделав его более упорядоченным и доступным благодаря усиленной ответственности епархиального епископа: новая комиссия призвана «придать новый импульс» этим правилам. Святейший Отец напоминает, что судебное служение епископа «по своей природе предполагает близость между судьёй и верующими», и поэтому верующие стремятся обращаться в суд именно своего епископа.

Папа ссылается на нормы, принятые в 2015 году, и напоминает, что, хотя епархиальный епископ может воспользоваться услугами других трибуналов, это должно рассматриваться как исключение. Поэтому каждый епископ, «ещё не имеющий собственного церковного трибунала, должен стремиться к его созданию или по крайней мере работать над тем, чтобы это стало возможным». Папа Франциск пишет, что Епископская конференция Италии, «распределяя поровну между епархиями человеческие и экономические ресурсы для осуществления судебной власти, станет стимулом и помощью для отдельных епископов, чтобы они воплотили в жизнь реформу матримониального процесса», характеристикой которого является близость, скорость и безвозмездность процедур.

Ватиканскую комиссию ad inquirendum еt adiuvandum возглавит декан Римской Роты Алехандро Арельяно Седильо, два его коллеги-судьи и епископ Ории монсеньор Винченцо Пизанелло. В их компетенцию войдёт «констатация и проверка полного и незамедлительного осуществления реформы» в итальянских епархиях, а также разносторонняя помощь поместным Церквам Италии. Папа Франциск напоминает, что епархии должны быть для верующих «великодушными матерями в этом деле, тесно связанном со спасением душ», к чему также призвала Чрезвычайная ассамблея по вопросам семьи.

По окончании работ комиссия представит подробный отчёт о применении новых норм в отношении признания недействительности брака в Италии.


Источник: Vatican News

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