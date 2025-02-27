Папа учредил Комиссию по пожертвованиям Святейшему Престолу

Папа учредил Комиссию по пожертвованиям Святейшему Престолу

Февраль 27, 2025

26 февраля учредил Комиссию по пожертвованиям Святейшему Престолу (Commissio de donationibus pro Sancta Sede). Её задача – содействовать привлечению финансовой поддержки от верующих, епископских конференций и других потенциальных благотворителей, подчёркивая важность пожертвований для миссии и гуманитарных начинаний Ватикана.

Председателем , состоящей из пяти членов, назначен монсеньор , асессор Отдела по общим вопросам Государственного секретариата.

Новый орган займётся управлением различными механизмами финансирования, включая традиционные каналы, такие как «Лепта святого Петра», направляя средства на проекты Римской Курии и Губернаторства Града .

Комиссия будет ежегодно определять ключевые направления сбора пожертвований, разрабатывать и утверждать кампании по их привлечению, а также распределять средства с учётом приоритетных нужд.

В случае отсутствия запросов со стороны ватиканских структур комиссия сможет формировать «резервный фонд» для последующего использования. В ближайшие три месяца должен быть утверждён регламент, который определит порядок её работы.


Источник: Vatican News

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