Папа учредил Комиссию по конфиденциальным вопросам

Новый орган предусмотрен недавно принятым Кодексом о подряде для надзора за некоторыми контрактами, которые по своим характеристикам не подпадают под действие положений кодекса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

29 сентября Папа Франциск назначил президента и членов Комиссии по конфиденциальным вопросам: об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Новый орган Святейшего Престола возглавит кардинал Кевин Фаррелл, его секретарём станет архиепископ Филиппо Янноне, а членами комиссии – епископы Фернандо Вергес Альсага и Нунцио Галантино, а также о. Хуан Антонио Герреро Альвес, префект Секретариата по экономике.

Задачи комиссии оговорены нормативным документом, принятым в июне 2020 года: «Нормы в отношении прозрачности, контроля и конкуренции в процессах оформления договоров о подряде Святейшим Престолом и Государством Град Ватикан». В 4-й статье документа отмечается, что указанные предписания должны применяться ко всем публичным подрядам, за исключением отдельных случаев. Новая комиссия будет определять степень конфиденциальности каждого из этих случаев, а также осуществлять задачи по мониторингу и надзору над ними.