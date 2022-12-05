Папа: учительство хрупкости – харизма Церкви

«Учительство хрупкости – это харизма»: таков один из центральных моментов Послания Папы Франциска к Международному дню инвалидов, который отмечался в минувшую субботу 3 декабря. Передает русская служба Vatican News.

«Вы, сёстры и братья с ограниченными возможностями, – пишет Епископ Рима, – можете обогатить Церковь: ваше присутствие может помочь изменить нашу реальность, сделать её более человечной и гостеприимной». Без уязвимости, ограничений и препятствий не было бы истинной человечности, подчёркивает Папа, отмечая, что синодальный путь стал благоприятной возможностью услышать и голос инвалидов.

Каждому целиком даровано всё Евангелие, «а вместе с ним и радостная задача провозглашать его». Миссия свидетельства о Благой вести охватывает всех, кто пережил встречу с Иисусом и дружит с Ним: эта задача — «не привилегия немногих и не прерогатива тех, кто прошёл тщательную и длительную подготовку», подчёркивает Папа и говорит о концепции «учительства хрупкости»:

«Если бы к нему прислушались, оно бы сделало наши общины более человечными и братскими, приведя каждого из нас к пониманию того, что счастье – это хлеб, который нельзя есть в одиночку».

Осознание того, что мы нуждаемся друг в друге, может привести «к менее враждебным отношениям с окружающими», побуждает искать решения для бессмысленных текущих конфликтов, пишет Папа, напоминая «о страданиях всех людей с ограниченными возможностями, которые живут в условиях войны или стали инвалидами в результате боевых действий».

Слова Епископа Рима сопровождаются вопросом:

«Сколько же людей – в Украине и в других театрах военных действий – оказались в заточении в местах сражений и даже не имеют возможности бежать? Необходимо уделить им особое внимание и всячески способствовать их доступу к гуманитарной помощи».

По словам Папы Франциска, вместе мы способны разрушить стены непонимания и дискриминации:

«Синод, прежде всего своим приглашением идти вместе и слушать друг друга, помогает понять, что в Церкви – также в отношении инвалидности – есть не ‘мы’ и ‘они’, а единые ‘мы’, с Иисусом Христом в центре, и каждый делится своими дарами и ограничениями. Эта убежденность, основанная на том, что все мы являемся частью одного и того же уязвимого человечества, принятого и освящённого Христом, устраняет любое произвольное различие и открывает дверь каждому крещёному человеку для участия в жизни Церкви».

В конце документа Епископ Рима выражает пожелание:

«Там, где Синод был действительно инклюзивным, рассеялись глубоко укоренившиеся предрассудки. Именно встреча и братство сокрушают барьеры непонимания и преодолевают дискриминацию; поэтому я надеюсь, что каждая христианская община будет открыта для присутствия сестёр и братьев с ограниченными возможностями, всегда гарантируя, что они будут приняты и полностью включены».