Папа – участникам молодёжного форума: истинно человечная встреча бескорыстна

26 октября Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам VI Всемирного форума молодёжи в Сан-Паулу (Бразилия), посвящённого теме образования как инструмента межрелигиозного диалога и культуры мира. Встреча проходит под эгидой международной Папской организации Scholas Occurrentes и Всемирного союза ОРТ (World ORT) – крупнейшей еврейской просветительской организации.

«Я признателен руководству ОРТ за их труд – размышления и свидетельства под знаком трёх ключевых слов: движение, бескорыстие и встреча, – отмечает Святейший Отец. – Чтобы встреча стала по-настоящему человеческой, а не коммерческой, она должна быть безвозмездной, и чтобы она состоялась, необходимо движение. Как видите, все эти три слова указывают на сугубо гуманистическое измерение».

Епископ Рима благодарит руководство учебных заведений Всемирного союза ОРТ, которые сотрудничают с Папскими Scholas Occurrentes: этот ресурс ещё не проявил себя в полной мере, хотя существует уже давно. У него большое будущее, поэтому так важно продолжать совместный путь.

В конце видеопослания Папа Франциск выражает признательность гражданским властям Бразилии за разрешение и поддержку такого рода инициативы: «Большое спасибо, и да благословит вас Господь».



Источник: русская служба Vatican News

На фото — Папа Франциск на встрече с учениками Scholas Occurrentes в Лиссабоне (ВДМ-2023)