Папа — участникам «Концерта с бедными»: Рождество не должно стать жертвой коммерческой модели

16 декабря Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане исполнителей рождественского концерта, организованного Департаментом культуры и образования и Папским фондом Gravissimum Educationis. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к музыкантам, Епископ Рима подчеркнул: народные песни играют важную роль в культуре, передавая новым поколениям истории и молитвы, и это явление наблюдается не только у коренных народов, но и в современных обществах. «Рождество, пожалуй, самый богатый на популярные песни праздник», – отметил Папа, напомнив, что в Италии особенно известна песня св. епископа Альфонса Марии де Лигуори «Tu scendi dalle stelle» («Ты спускаешься со звёзд»): в своей простоте она является шедевром богословия и гармонии.

«Вы тоже, – отметил Папа Франциск, – в некотором роде являетесь частью этой традиции: вы дарите голоса известным рождественским мелодиям, и каждый привносит оригинальность, свой ‘тембр’. Это прекрасно: есть древняя и вечно новая весть о рождении Иисуса, Спасителя, и есть голоса, которые отовсюду собираются вместе, чтобы эта весть зазвучала в разных стилях, в лоне различных культур и на разных языках. Евангелие Рождества уникально, но его нельзя петь одинаково. Со своей стороны, технократическая модель стремится к гомогенизации, к стандартизации, – в отличии от искусства, которое бывает разным. Рождественские гимны должны исполняться от сердца. К сожалению, мы знаем, что Рождество также является жертвой нынешней коммерческой и потребительской модели. Пусть же хотя бы рождественские песни сохранят поэзию и спонтанность, которая даёт им столько жизни. Помогите защитить их от злоупотреблений!».

В конце встречи Папа Франциск подчеркнул, что сегодняшний мир омрачён многими войнами, «к сожалению, и в той стране, где родился Иисус»:

«Дорогие друзья, я знаю, что сегодня вы будете петь, думая также о тех, кто живёт в эти дни в боли и страхе из-за войны. За это я благодарю вас и благословляю. Желаю хорошего концерта и счастливого Рождества вам и вашим близким! Пожалуйста, не забывайте молиться обо мне».