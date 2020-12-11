Папа: Церковь обязана помогать страдающим общинам (ВИДЕО)

Вечером 10 декабря Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам встречи, которая в онлайн-режиме собрала около пятидесяти католических благотворительных организаций, представителей поместных епископатов, церковных учреждений, монашеских конгрегаций, а также апостольских нунциев из государств на Ближнего Востока. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Конференцию организовали Департамент содействия целостному развитию человека и другие органы Святейшего Престола, а её целью стали обсуждение и поиски выхода из серьёзного гуманитарного кризиса, поразившего жителей Сирии, Ирака и соседних стран.

Любые усилия во имя миротворчества, отмечает Святейший Отец, подобны закладке камней в фундамент справедливого общества, открытого для всех, где каждый может найти место для мирной жизни. Именно такой безопасной жизни не хватает людям, вынужденным покидать свои дома, чтобы избежать ужасов войны, в поисках лучших условий для себя и своих близких. В частности, это относится к христианам, которые оставили места, где они родились и выросли, где укреплялась их вера. Необходимо содействовать тому, чтобы христианское присутствие на этих землях и впредь было знаком прогресса, мира, развития и примирения между людьми и народами.

Святейший Отец отмечает драматическое положение беженцев, которые хотят вернуться на родину, и призывает международное сообщество приложить все усилия для их возвращения, гарантируя им безопасность и необходимые экономические условия. «Каждый жест, каждое усилие в этом направлении драгоценно».

Папа Франциск высоко отзывается о работе католических гуманитарных учреждений, которые, следуя примеру Доброго самарянина, самоотверженно трудятся на этих землях, принимая и сопровождая своей заботой мигрантов и переселенцев, независимо от их вероисповедания и этнической принадлежности. Святейший Отец в очередной раз выражает свою убеждённость в том, что «Церковь не является неправительственной организацией: её благотворительная деятельность должна вдохновляться ​​Евангелием». Её помощь призвана быть осязаемым знаком милосердия поместной Церкви, которая помогает другой, страдающей, Церкви благодаря «чудесным средствам»: католическим учреждениям гуманитарной поддержки и развития. «Это Церковь, которая помогает другой Церкви», – подчеркивает Епископ Рима, заверяя всех, кто трудится на этих землях:

«Вы не одиноки! Вся Церковь становится единым целым, когда принимает раненого, столкнувшегося с разбойниками на пути из Иерусалима в Иерихон. В ваших трудах вас всегда будет сопровождать моё благословение, которое я с радостью преподаю вам сегодня. Пусть эта встреча принесёт вашим странам обильные плоды процветания, развития и мира для новой жизни», – говорит в конце видеопослания Папа Франциск.