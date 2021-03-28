Папа: Церковь должна быть образцом финансовой прозрачности

Утром 27 марта, по случаю открытия 92-го судебного года, Папа Франциск принял на частной аудиенции юристов Трибунала Государства Града Ватикан. На церемонии в Зале благословений Апостольского дворца присутствовал также глава правительства Италии Марио Драги. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей речи Святейший Отец отметил, что недавние и будущие меры «по обеспечению абсолютной прозрачности институциональной деятельности государства Ватикан – особенно в экономической и финансовой сферах – должны всегда вдохновляться основными принципами церковной жизни». В то же время они должны «учитывать параметры и передовую практику, существующие на международном уровне, и служить примером», как того требует Католическая Церковь. Все работники этого сектора, включая «институциональных должностных лиц», должны раскаиваться – там, где это необходимо, – в отношении прошлого, а также быть безупречным в настоящем и будущем.

Папа напомнил о законодательных изменениях, которые в последнее время затронули систему Ватикана. Они станут более плодотворными, если их дополнят дальнейшие реформы в уголовно-исполнительной сфере, прежде всего в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и их пресечения, а также упрощение и ускорение международного сотрудничества между следственными органами Ватикана и аналогичными институтами других государств, включая инициативы судебной полиции города-государства. В связи с этим, подчеркнул Святейший Отец, крайне необходимо создавать – с помощью соответствующих норм и протоколов о взаимопонимании – новые и более эффективные формы сотрудничества, как того требуют органы надзора за финансовыми рынками, действующие на международном уровне.

Епископ Рима призвал ватиканских юристов сопровождать пути правосудия молитвой и напомнил, что в христианской иконографии «глаза Правосудия не завязаны, а обращены ввысь и смотрят на небеса, ибо только в раю существует истинная справедливость»:

«Я призываю вас задуматься над одним фактом, – сказал Папа. – Выполняя изо дня в день свою незаметную и кропотливую работу, вы вносите драгоценный вклад в то, чтобы Церковь в этом маленьком Государстве Град Ватикан могла подать хороший пример реализации своего социального учительства. Поэтому я прошу всех, кто призван трудиться на благо справедливости, выдающейся кардинальной добродетели, не бояться тратить много времени на молитву. Только в молитве мы черпаем от Бога, от Его Слова тот внутренний мир, который позволяет нам исполнять обязанности с великодушием, справедливостью и дальновидностью».

Накануне аудиенции госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин возглавил в Паолинской часовне Божественную литургию, в которой вместе с членами Трибунала принял участие премьер-министр Италии Марио Драги.