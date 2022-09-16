Папа – траппистам: реализуйте мечты Иисуса

16 сентября, на следующий день после возвращения из Казахстана, Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками Генерального капитула траппистов (OCSO). Передает русская служба Vatican News.

В обращении к монахам Епископ Рима сослался на слова их нового аббата: в центре капитула находятся замыслы, возникшие в общинах, и эти пожелания можно свести к четырём: о единстве, участии, миссии и воспитании. Святейший Отец посоветовал интерпретировать эти «мечты» через Христа, отождествляя себя с Ним через Евангелие и представляя, какими их видел Иисус.

По словам Папы, единство состоит не в единообразии, но в нашем отношении ко Христу, а в Нём – к Отцу в Святом Духе. «Иисус не боялся разнообразия среди Двенадцати»: Святой Дух любит создавать гармонию среди различий, и следует опасаться своих партикуляризмов и «эксклюзивности», потому что именно они вызывают разделения.

Епископ Рима призвал траппистов «созерцать мечту Иисуса о братской общине, в которой все участвуют на основе общих сыновних отношений с Отцом и как ученики Иисуса»: община богопосвящённой жизни может быть знаком Царства Божьего, свидетельствовать о братстве среди конкретных людей, «которые со своими ограничениями каждый день выбирают, доверяя благодати Христа, совместную жизнь».

Говоря о мечте Иисуса о миссионерской Церкви, Папа Франциск подчеркнул, что все харизмы, дарованные Церкви, предназначены для евангелизации мира и по-своему они всегда миссионерские:

«Монах, молящийся в своём монастыре, играет собственную роль в принесении Евангелия на эту землю, в наставлении живущих там людей тому, что у нас есть любящий Отец и что в этом мире мы находимся на пути к небесам».

Евангелие показывает Иисуса, Который терпеливо наставляет учеников Божьему пути смиренного служения, напомнил Епископ Рима:

«Позвольте благодати своего Крещения приносить плоды на пути к святости. Позвольте всему быть открытым для Бога и ради этого делайте свой выбор в Его пользу; выбирайте Его снова и снова».