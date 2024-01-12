Папа — священникам-миссионерам: служите бедным без мирского духа и самореференции

11 января Папа Франциск принял на аудиенции пресвитеров из секулярного института Священников-миссионеров царственности Христа, основанного о. Агостино Джемелли в 1953 году. Передает русская служба Vatican News.

В послании, адресованном гостям, Папа Франциск останавливается в особенности на секулярном измерении их института, которое отражается на жизни и на служении пресвитеров. «Секулярность (secolarità) – не синоним секуляризма (laicità)», — подчеркивает Папа, напоминая, что секулярность – это измерение самой Церкви, призванной свидетельствовать Царство Божье в миру. Посвящение себя Богу в секулярном институте «делает еще более радикальным это измерениие, которое, разумеется, не остается единственным, но дополняет измерение эсхатологическое».

«Церковь, каждый крещеный, пребывает в мире и для мира, но он не от мира», — подчеркивает Святейший Отец.

Ссылаясь на францисканскую харизму института, Папа отмечает ее аспект малости: он выражается в смирении, братстве, готовности служить. Это происходит согласно модели царственности Христа, то есть щедрого служения, вовлекающего всю личность в духе солидарности с бедными и отверженными.

В конце обращения Папа предостерегает священников от двух широко распространенных современных тенденций: самореферентности и мирского духа. «Никто из нас от этого не застрахован», — констатирует Папа Франциск.

К секулярному институту Священников-миссионеров царственности Христа, воодушевляемому францисканской духовностью, принадлежат епархиальные пресвитеры, которые не являются монашествующими, но, принося монашеские обеты, живут и служат в разных местах в духе послушания собственному епископу. Они дают также дополнительный обет – обет апостольства.