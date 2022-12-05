Папа: свидетельство инвалидов – знак надежды на более человечный мир

3 декабря, по случаю Международного дня инвалидов, Папа Франциск встретился с группой итальянских паломников с ограниченными возможностями, которые прибыли в Ватикан во главе с архиепископом Джузеппе Батури, генеральным секретарём поместного епископата. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Папа отметил, что «признание достоинства каждого человека является неизменным долгом Церкви: в силу этой миссии продолжается во времени близость Иисуса Христа к каждому человеку, особенно к тем, кто наиболее хрупок и уязвим».

«Принимать людей с ограниченными возможностями и реагировать на их нужды – обязанность гражданского и церковного сообщества, потому что человек, даже если у него повреждён разум, сенсорные и интеллектуальные способности, является полностью человеческим субъектом, обладающим священными и неотъемлемыми правами, присущими каждому человеческому существу».

Господь Иисус, отметил Папа, встречал людей взглядом нежности и милосердия, особенно тех, кто был исключён из внимания влиятельных и даже религиозных авторитетов. «Поэтому всякий раз, когда христианская община превращает безразличие в близость, а отчуждение в сопричастность, она выполняет свою пророческую миссию». Недостаточно защищать права людей: нужно содействовать их экзистенциальным потребностям в телесном, психическом, социальном и духовном измерениях. Подлинно инклюзивное общество отрицает любую дискриминацию, принимает и признаёт каждого человека в духе братства; не существует инклюзивности, «если она остаётся лозунгом, формулой для политкорректного дискурса», если нет реальных перемен в совместной жизни.

Епископ Рима подчеркнул, что инвалидам необходимо гарантировать доступ к зданиям и местам встреч, а в отношении к ним – преодолевать барьеры и предрассудки; необходимо развивать «духовность единства, чтобы каждый чувствовал себя частью целого, со своей неповторимой индивидуальностью». Святейший Отец пожелал, чтобы в христианских общинах «принадлежность» и «инклюзивность» не оставались парадными словами, но становились целью обычных пастырских инициатив: это укрепит убедительность нашего возвещения Божьей любви ко всем без исключений. Церковь – это дом для всех.

В конце речи к инвалидам Папа сказал:

«Теперь, когда мы ежедневно слышим сводки о войне, ваше свидетельство является конкретным знаком мира, знаком надежды на более человечный и братский мир для всех. Идите вперёд по этому пути; я благословляю вас от всего сердца и молюсь о вас».